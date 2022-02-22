Вериссиму: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы

Нелсон Вериссиму Фото: globallookpress.com
«Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня.
Нам будет протовостоять очень классный соперник. "Аякс" сейчас является одной из лучших команд Европы.
У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно.
Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.