Вериссиму: «Аякс» сейчас является одной из лучших команд Европы

Главный тренер «Бенфики»поделился ожиданиями от домашнего матча св 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это мой дебют в первой команде. Это важный матч, но для команды он даже важнее, чем для меня.

Нам будет протовостоять очень классный соперник. "Аякс" сейчас является одной из лучших команд Европы.

У них есть сильные стороны, но есть и недостатки, которыми мы хотим воспользоваться. Понимаем, что придется тяжело, но настроены мы решительно.

Надо стараться комбинировать и одновременно хорошо защищаться без мяча. На мой взгляд, шансы 50 на 50», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.