Рой Кин: Думаю, «МЮ» сможет занять четвертое место по итогам сезона

уверен, что «Манчестер Юнайтед» попадет в первую четверку АПЛ.

Бывший футболист «МЮ» высказался о положении команды в таблице после матча 26-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (4:2).

«Думаю, "МЮ" сможет занять четвертое место по итогам сезона. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе игроков, непродленных контрактах Поля Погба и Джесси Лингарда.

Люди любят такое обсуждать. Игроки должны сосредоточиться и хорошо провести оставшиеся матчи, для "Манчестер Юнайтед" ближайшие месяцы будут очень важными», — цитирует Кина Daily Mail.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» закрепился на четвертом месте с 46 очками. «Лидс» с 23 баллами находится на 15 строчке.