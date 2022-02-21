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    Рой Кин: Думаю, «МЮ» сможет занять четвертое место по итогам сезона

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    Рой Кин уверен, что «Манчестер Юнайтед» попадет в первую четверку АПЛ.

    Рой Кин
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    Рой Кин

    Бывший футболист «МЮ» высказался о положении команды в таблице после матча 26-го тура чемпионата Англии с «Лидсом» (4:2).

    «Думаю, "МЮ" сможет занять четвертое место по итогам сезона. В последнее время вокруг команды много слухов об уходе игроков, непродленных контрактах Поля Погба и Джесси Лингарда.

    Люди любят такое обсуждать. Игроки должны сосредоточиться и хорошо провести оставшиеся матчи, для "Манчестер Юнайтед" ближайшие месяцы будут очень важными», — цитирует Кина Daily Mail.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» закрепился на четвертом месте с 46 очками. «Лидс» с 23 баллами находится на 15 строчке.

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