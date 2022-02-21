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    «Лейпциг» разгромил «Герту» в Берлине

    «Герта» — «Лейпциг»: счет матча 1:6, обзор голов

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    Берлинская «Герта» потерпела домашнее поражение от «Лейпцига» (1:6) в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

    «Лейпциг»
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    «Лейпциг»

    В составе победителей дубль оформил Кристофер Нкунку (64-я и 67-я минуты). Еще по мячу забили Бенжамин Хенрикс (20), Дани Ольмо (74), Амаду Айдара (81) и Юссуф Поульсен (88).

    Гости сумели ответить лишь голом Стевана Йоветича (48).

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Герта — РБ Лейпциг 1:6
    Голы: 0:1 Бенджамин Хенрихс (20'), 1:1 Стеван Йоветич (48'), 1:2 Кристофер Нкунку (пенальти) (64'), 1:3 Кристофер Нкунку (67'), 1:4 Даниэль Ольмо (74'), 1:5 Амаду Айдара (81'), 1:6 Юссуф Поульсен (88') Герта: Александер Шволов, Петер Пекарик, Linus Gechter, Марк-Оливер Кемпф, Фредрик Андре Бьёркан, Лука Тусар, Сантьяго Аскасибар, Владимир Дарида, Марко Рихтер (Дейви Зельке, 76'), Стеван Йоветич (Мизьян Маолида, 70'), Исак Бельфодиль (Anton Kade, 76') РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку (Андре Силва, 70'), Юссуф Поульсен, Доминик Собослаи (Даниэль Ольмо, 60'), Эмиль Форсберг (Конрад Лаймер, 60'), Бенджамин Хенрихс (Тайлер Адамс, 80'), Амаду Айдара, Норди Мукиэле, Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Лукас Клостерман, 46'), Петер Гулачи Предупреждения: Марко Рихтер (25'), Йошко Гвардиол (34'), Domenico Tedesco (44'), Кристофер Нкунку (64'), Сантьяго Аскасибар (84') Удаление: Марк-Оливер Кемпф (62')

    «Лейпциг» набрала 37 очков и занимает четвертое место в таблице. «Герта» идет 15-й с 23 очками.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    27 февраля команда Тедеско сыграет на выезде с «Бохумом». «Герта» днем ранее проведет гостевой матч с «Фрайбургом».

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