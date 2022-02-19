«Крылья Советов» арендовали защитника «Сочи»

«Крылья Советов» взяли в аренду хорватского защитника «Сочи», сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Крылья Советов» арендовали 27-летнего игрока до конца нынешнего сезона с правом выкупа. В «Крыльях» Барач будет играть под 44-м номером.

Матео Барач переходит в «Крылья Советов»

Центральный защитник Матео Барач стал игроком «Крыльев Советов». 27-летний хорват арендован у «Сочи» до конца сезона с правом выкупа. В «Крыльях» Барач будет играть под 44 номером. pic.twitter.com/2rFmXXXEWQ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 19, 2022

Барач выступал за «Сочи» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из венского «Рапида». Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги хорват сыграл в 10 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров, команда имеет в своём активе 31 очко. «Крылья Советов» (27) идут на восьмой позиции в таблице.