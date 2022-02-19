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    АПЛ. «Ливерпуль» примет «Норвич», «Челси» в гостях у «Кристал Пэласа», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»

    Подробности матчей 26-го тура Английской Премьер-лиги

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    «Ливерпуль»
    С 19 по 20 февраля состоятся поединки 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

    «Вест Хэм Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» 1:1

    «Вест Хэм» на своём поле принимал «Ньюкасл Юнайтед» в рамках 26-го тура Премьер-лиги Англии. Матч завершился со счётом 1:1.

    Счёт в матче был открыт на 32-й минуте игроком «Вест Хэма» Крейгом Доусоном, который освободившись от опекавшего его игрока с точки пенальти нанес точный удар головой в левый нижний угол ворот — 1:0. «Ньюкасл» смог сравнять счёт уже на 46-й минуте первого тайма, когда Джо Уиллок несильно, но точно пробил низом в правый угол ворот — 1:1.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вест Хэм — Ньюкасл 1:1
    Голы: 1:0 Крэйг Доусон (32'), 1:1 Джозеф Уиллок (45 + 1') Вест Хэм: Лукаш Фабиански, Райан Фредерикс (Бенджамин Джонсон, 46'), Крэйг Доусон, Курт Зума, Аарон Крессвел, Томаш Соучек, Деклан Райс, Джаррод Боуэн, Саид Бенрахма (Никола Влашич, 73'), Пабло Форнальс, Майкл Антонио Ньюкасл: Джейкоб Мёрфи, Крис Вуд, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 79'), Жоэлинтон, Джонджо Шелви, Джозеф Уиллок (Бруно Гимарайнс, 88'), Мэтт Таргетт, Дэниел Бёрн, Фабиан Шёр, Эмиль Крафт, Мартин Дубравка Предупреждения: Райан Фредерикс (21'), Эмиль Крафт (31'), Райан Фрейзер (75'), Пабло Форнальс (90'), Джаррод Боуэн (90 + 5')

    «Вест Хэм» распологается на 5-м месте в турнирной таблице АПЛ набрав 42 очка за 26 туров чемпионата, а «Ньюкасл» на 17-м месте с 22 очками после 24-х матчей.

    «Арсенал» — «Брентфорд»

    «Астон Вилла» — «Уотфорд»

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли»

    «Ливерпуль» — «Норвич Сити»

    «Кристал Пэлас» — «Челси»

    «Саутгемптон» — «Эвертон»

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур»

    19 февраля, 20:30 мск

    «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

    20 февраля, 16:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»

    20 февраля, 19:30 мск

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