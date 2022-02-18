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    Радимов: Если привозишь на пустом месте, как Кержаков и Ракицкий, это убивает игру

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    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал поражение первой команды питерского клуба от испанского «Бетиса» (2:3) в домашнем матче 1/16 финала Лиги Европы.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    «Провалили начало матча. Дело даже не в пропущенных мячах — провалили и без этого. Вышли какими-то сонными. Думаю, это не ритм, которого нет. Не могу объяснить, что это было. То, что вернулись в игру — молодцы. Создали моменты, даже вперед могли выйти. Если привозишь себе на пустом месте, как это сделали Кержаков и Ракицкий — дальше это убивает игру.

    Во втором тайме "Бетис" перестроился, как и "Зенит" — Семак пытался найти баланс заменами. Моментов у ворот "Зенита" почти не было, но и наша команда создавала не так много. Можно вспомнить лишь перекладину Кузяева и полумомент у Алберто в конце.

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    • Гости ушли в оборону, стали надежно играть сзади и спокойно довели матч до победы. Давайте не забывать, что это третья команда Испании, пусть и с футболистами не стартового состава: зато те, кто вышли, должны были доказать тренеру, что они умеют играть в футбол — они это доказали. Это очень хорошие футболисты по меркам испанского чемпионата», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

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