«Рубин» подписал экс-защитника «молодежки» ЦСКА

Егор Тесленко Фото: nabchelni.bezformata.com
Казанский клуб подписал с Тесленко контракт до лета 2026 года.
Ранее Тесленко выступал за «КАМАЗ» (Набережные Челны), молодежные команды «Кубань» (Краснодар), «Урожай» (Краснодар), ЦСКА (Москва).
В текущем сезоне Тесленко провел за «КАМАЗ» в чемпионате ФНЛ 23 матча и забил пять мячей.
«Рубин» подписал контракт с Егором Тесленко! 🆕— «Рубин» Казань (@fcrk) February 17, 2022
Соглашение с 21-летним защитником рассчитано до 2026 года ✍🏻
Ранее он выступал за молодёжку ЦСКА, «Кубань-2», «Урожай» и «КАМАЗ» 🔙
Добро пожаловать, Егор! ❤️💚 pic.twitter.com/ikDtVDOhXN