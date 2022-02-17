«Рубин» подписал экс-защитника «молодежки» ЦСКА

«Рубин» сообщил на своем официальном сайте о переходе 21-летнего защитника

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Тесленко Фото: nabchelni.bezformata.com

Казанский клуб подписал с Тесленко контракт до лета 2026 года.

Ранее Тесленко выступал за «КАМАЗ» (Набережные Челны), молодежные команды «Кубань» (Краснодар), «Урожай» (Краснодар), ЦСКА (Москва).

В текущем сезоне Тесленко провел за «КАМАЗ» в чемпионате ФНЛ 23 матча и забил пять мячей.