Канчельскис рассказал, как «Зениту» надо играть против «Бетиса»

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от первого матча междув 1/16 финала Лиги Европы.

«Будем надеяться на победу "Зенита" в матче с "Бетисом" — шансы точно есть. С другой стороны, "Зениту" будет очень сложно, потому что "Бетис" сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в Ла Лиге и демонстрирует хороший футбол.

Проблема в том, что "Зенит" играл только товарищеские матчи, а "Бетис" играл в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно.

В любом случае "Зенит" играет дома, при своих болельщиках — это должно придавать уверенность.

Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против "Бетиса" неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но "Зениту" надо терпеть, потому что команды будут находиться не в равных условиях», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.