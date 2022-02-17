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    Канчельскис рассказал, как «Зениту» надо играть против «Бетиса»

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    Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от первого матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Будем надеяться на победу "Зенита" в матче с "Бетисом" — шансы точно есть. С другой стороны, "Зениту" будет очень сложно, потому что "Бетис" сейчас на очень хорошем ходу, команда находится на высоких позициях в Ла Лиге и демонстрирует хороший футбол.

    Проблема в том, что "Зенит" играл только товарищеские матчи, а "Бетис" играл в регулярном чемпионате Испании, поэтому будет сложно.

    В любом случае "Зенит" играет дома, при своих болельщиках — это должно придавать уверенность.

    Будет целесообразно сыграть от обороны. Раскрываться против "Бетиса" неправильно. Важно сыграть на результат и не пропустить. Будет тяжело играть, но "Зениту" надо терпеть, потому что команды будут находиться не в равных условиях», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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