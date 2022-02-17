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    Гуардадо: «Бетис» приехал в Санкт-Петербург за хорошим результатом и постарается победить

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    Полузащитник «Бетиса» Андрес Гуардадо высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

    Андрес Гуардадо
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    Андрес Гуардадо

    «"Зенит" — хорошая команда, привыкшая побеждать. Я уже однажды играл против них в плей-офф. Дома петербуржцы всегда играют хорошо. И дело не только в климате, ведь у этого стадиона есть крыша.

    Но они сыграют на своем домашнем стадионе и, конечно, постараются извлечь из этого выгоду, чтобы поехать на ответный матч в Севилью, имея преимущество. Однако мы приехали сюда за хорошим результатом и постараемся победить», — приводит слова Гуардадо официальный сайт «Зенита».

    «Зенит» и «Бетис» встретятся 17 февраля в Санкт-Петербурге. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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