Гуардадо: «Бетис» приехал в Санкт-Петербург за хорошим результатом и постарается победить

Полузащитник «Бетиса»высказался о предстоящем матче 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

«"Зенит" — хорошая команда, привыкшая побеждать. Я уже однажды играл против них в плей-офф. Дома петербуржцы всегда играют хорошо. И дело не только в климате, ведь у этого стадиона есть крыша.

Но они сыграют на своем домашнем стадионе и, конечно, постараются извлечь из этого выгоду, чтобы поехать на ответный матч в Севилью, имея преимущество. Однако мы приехали сюда за хорошим результатом и постараемся победить», — приводит слова Гуардадо официальный сайт «Зенита».

«Зенит» и «Бетис» встретятся 17 февраля в Санкт-Петербурге. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.