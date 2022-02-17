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    Газзаев: «Зенит» может дойти до финала ЛЕ, если пройдет «Бетис»

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Зенит Бетис Лига Европы Футбол России
    Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от первого матча между «Зенитом» и «Бетисом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Бетис показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. "Бетис" реально претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. "Зенит" же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

    На данный момент "Бетис" — один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если "Зенит" пройдет "Бетис", то я уверен, что "Зенит" вполне может дойти до финала Лиги Европы.

    Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам», — приводит слова Газзаева Sport24.

    Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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