Газзаев: «Зенит» может дойти до финала ЛЕ, если пройдет «Бетис»

Известный российский тренерподелился ожиданиями от первого матча междув 1/16 финала Лиги Европы.

«Бетис показывает хороший уровень футбола и находится в группе лидеров Ла Лиги. "Бетис" реально претендует на попадание в Лигу чемпионов по итогам сезона. "Зенит" же показал неплохой футбол в группе Лиги чемпионов, поэтому команды в целом равные.

На данный момент "Бетис" — один из реальных кандидатов на победу в Лиге Европы. Если "Зенит" пройдет "Бетис", то я уверен, что "Зенит" вполне может дойти до финала Лиги Европы.

Нужно ставить именно такую задачу, потому что российскому клубу это по силам», — приводит слова Газзаева Sport24.

Первый матч между «Зенитом» и «Бетисом» состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.