Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 00:55
    • ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе
  • 00:55
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
  • 18:50
    • Определились все пары 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира в Пекине
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
    Все новости спорта

    Гвардиола: Невероятно рад этому результату, но «Ман Сити» может играть лучше

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Португалия Спортинг Лиссабон
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об итоге первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «"Спортинг" — фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Очень доволен результатом, потому что сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.

    Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата, но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

    Ответный матч пройдет 9 марта в Манчестере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры