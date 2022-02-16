Гвардиола: Невероятно рад этому результату, но «Ман Сити» может играть лучше

Хосеп Гвардиола Фото: globallookpress.com
«"Спортинг" — фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Очень доволен результатом, потому что сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.
Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата, но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.
Ответный матч пройдет 9 марта в Манчестере.