Гвардиола: Невероятно рад этому результату, но «Ман Сити» может играть лучше

Главный тренер «Манчестер Сити»высказался об итоге первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Спортинга» (5:0).

«"Спортинг" — фантастическая команда. Они чемпионы Португалии. Я знаю, насколько они хороши. Очень доволен результатом, потому что сделали большой шаг по направлению к четвертьфиналу.

Мы сыграли всего один матч. Добились фантастического результата, но впереди еще одна игра. Игроки меня знают. Мы можем играть лучше. Поймите правильно: я невероятно рад этому результату, но мы можем играть лучше», — цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Ответный матч пройдет 9 марта в Манчестере.