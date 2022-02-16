Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеМесси не может — Мбаппе поможет. Парижане дожали «Реал» на «Парк де Пренс»
  • 00:55
    • ПСЖ вырвал победу у «Реала» благодаря голу Мбаппе
  • 00:55
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» разгромить «Спортинг» в Лиге чемпионов
  • 17:34
    • Валиева захватила лидерство после КП на Олимпиаде-2022, Трусова — вне топ-3
    Все новости спорта

    Аморим прокомментировал разгром от «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Англии Манчестер Сити Португалия Спортинг Лиссабон
    Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим дал комментарий после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    «Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.

    Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

    Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Россия не закончит четвертьфинал разгромной победой
  • Россия — Дания. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?
  • «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
  • «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.84
  • Экспресс дня 16 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 09:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Зальцбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.05
  • Прогноз на матч Интер — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Зенит — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.23
  • Прогноз на матч Порту — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры