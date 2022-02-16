Аморим прокомментировал разгром от «Манчестер Сити»

Главный тренер «Спортинга»дал комментарий после разгромного поражения от «Манчестер Сити» (0:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.

Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.

Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта.