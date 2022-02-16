Аморим прокомментировал разгром от «Манчестер Сити»

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
«Мне хотелось обнять своих игроков, потому что они отдали все силы. Должен сказать, что я очень горжусь ребятами и болельщиками, потому что трудно объяснить то, что произошло сегодня. Но мы должны понимать, против кого мы играли.
Нам нужно время, мы сделали большой шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Нам предстоит сыграть еще один матч, мы не покидаем турнир после сегодняшней встречи», — цитирует пресс-служба УЕФА Аморима.
Ответная игра состоится в Манчестере 9 марта.