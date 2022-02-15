«Мальорка» — «Атлетик»: счет 3:2, обзор голов

обыграласо счетом 3:2 в матче 24 тура Примеры.

Уже в первом тайме «Мальорка» забила дважды. Отметились Сальва Севилья и Анхель Родригес.

«Атлетик» благодаря голам Рауля Гарсии и Алехандро Беренгера сравняли счет. Однако на 88 минуте Такефуса Кубок принес хозяевам победу.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Атлетик 3:2 Голы: 1:0 Сальва Севилья (пенальти) (22'), 2:0 Анхель Родригес (30'), 2:1 Рауль Гарсия (59'), 2:2 Алехандро Беренгер (61'), 3:2 Унай Симон (автогол) (88') Мальорка: Серхио Рико, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Антонио Раильо, Бриан Оливан (Коста Хауме, 90'), Сальва Севилья (Antonio Sanchez, 62'), Иньиго Руис де Галарета (Родриго Батталья, 90'), Такэфуса Кубо (Джованни Гонсалес, 90'), Анхель Родригес (Ли Кан Ин, 73'), Дани Родригес, Ведат Мурики Атлетик: Рауль Гарсия (Иньяки Уильямс, 71'), Ойан Сансет (Асьер Вильялибре, 77'), Икер Муньяин, Микель Весга (Alex Petxa, 71'), Дани Гарсия (Юри Берчиче, 46'), Ойер Саррага, Микель Баленсиага, Унай Нуньес (Алехандро Беренгер, 46'), Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Унай Симон Предупреждения: Бриан Оливан (12'), Ойер Саррага (52'), Икер Муньяин (57'), Анхель Родригес (73'), Маноло Рейна (75'), Антонио Раильо (80'), Такэфуса Кубо (89'), Алехандро Беренгер (90 + 2')

«Мальорка» набрала 26 очков и вышла на 15 место. «Атлетик» с 34 баллами занимает 8 строчку.