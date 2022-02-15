Гвардиола: «Ман Сити» воодушевлен и счастлив, что сыграет на этой стадии Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча со «Спортингом» в 1/8 финала Лиге чемпионов.

«Приятно отправиться в Португалию, попытаться хорошо сыграть и постараться победить. Шансы "Манчестер Сити" зависят от того, что случится на поле. Мы воодушевлены и счастливы, что сыграем на этой стадии Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" хочет побеждать в каждом матче, не только в Лиге чемпионов. Мы хотим относиться так к каждой встрече. Встреча со "Спортингом" не станет исключением», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити» состоится в Лиссабоне во вторник, 15 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.