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    Гвардиола: «Ман Сити» воодушевлен и счастлив, что сыграет на этой стадии Лиги чемпионов

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча со «Спортингом» в 1/8 финала Лиге чемпионов.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Приятно отправиться в Португалию, попытаться хорошо сыграть и постараться победить. Шансы "Манчестер Сити" зависят от того, что случится на поле. Мы воодушевлены и счастливы, что сыграем на этой стадии Лиги чемпионов.

    "Манчестер Сити" хочет побеждать в каждом матче, не только в Лиге чемпионов. Мы хотим относиться так к каждой встрече. Встреча со "Спортингом" не станет исключением», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

    Прогноз на матч «Спортинг» — «Манчестер Сити»

    Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Манчестер Сити» состоится в Лиссабоне во вторник, 15 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени.

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