Хави: «Барселона» должна была выиграть, но потеряла два очка

Главный тренер «Барселоны»подвел итоги матча 24-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (2:2).

«Мы создали моменты, нужно было их использовать и заканчивать игру заранее. Гол Гави отменили, когда мы играли намного лучше их. Мы взяли всего одно очко, этого мало. Это наше упущение.

Сегодня мы не были эффективны и поплатились за это. Было бы несправедливо проиграть, но мы все еще находимся в зоне Лиги чемпионов, и мы должны продолжать бороться. Это была очень напряженная игра, соперник был очень агрессивен в второй тайм, но мы сравнялись с ними по темпу. Мы создали много моментов для взятия чужих ворот. Главное о чем думаешь после матча — набранные очки. Сегодня мы должны были выиграть, но потеряли два очка.

Нужно быть самокритичными. Мы пропустили второй гол, который не должны были пропускать, нам не хватало контроля. Мы были хороши в атаке, но нам нужно прибавлять. Нам не хватало эффективности в те отрезки, когда мы были лучше. Это был победный матч для нас», — цитирует Хави Sport.es.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Барселона» с 39 очками поднялась в таблице на четвертое место. «Эспаньол» с 28 очками занимает 13-ю позицию.