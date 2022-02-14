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    Хави: «Барселона» должна была выиграть, но потеряла два очка

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    Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча 24-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (2:2).

    Хави
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    Хави

    «Мы создали моменты, нужно было их использовать и заканчивать игру заранее. Гол Гави отменили, когда мы играли намного лучше их. Мы взяли всего одно очко, этого мало. Это наше упущение.

    Сегодня мы не были эффективны и поплатились за это. Было бы несправедливо проиграть, но мы все еще находимся в зоне Лиги чемпионов, и мы должны продолжать бороться. Это была очень напряженная игра, соперник был очень агрессивен в второй тайм, но мы сравнялись с ними по темпу. Мы создали много моментов для взятия чужих ворот. Главное о чем думаешь после матча — набранные очки. Сегодня мы должны были выиграть, но потеряли два очка.

    Нужно быть самокритичными. Мы пропустили второй гол, который не должны были пропускать, нам не хватало контроля. Мы были хороши в атаке, но нам нужно прибавлять. Нам не хватало эффективности в те отрезки, когда мы были лучше. Это был победный матч для нас», — цитирует Хави Sport.es.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселона» с 39 очками поднялась в таблице на четвертое место. «Эспаньол» с 28 очками занимает 13-ю позицию.

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