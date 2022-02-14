В «Химках» отреагировали на информацию о возможном переходе в Лантратова в «Зенит»

сообщили, что голкиперостанется в команде, несмотря на слухи о возможном переход е в

По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, подмосковный клуб не получал предложений по Лантратову.

«В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью — раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года.

Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Зенита» Станислав Крицюк пропустит первый матч с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.