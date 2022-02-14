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    В «Химках» отреагировали на информацию о возможном переходе в Лантратова в «Зенит»

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    В «Химках» сообщили, что голкипер Илья Лантратов останется в команде, несмотря на слухи о возможном переходе в «Зените».

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    По словам члена наблюдательного совета «Химок» Романа Терюшкова, подмосковный клуб не получал предложений по Лантратову.

    «В клуб никто не обращался. Нам никаких предложений по Лантратову не поступало ни от одного клуба в это окно. Он остается.

    Говорили, что готовы отпустить его в топ-клуб, но с одной единственной целью — раскрыться на высоком уровне первым номером. Илья не хочет садиться на лавку.

    Мы можем вести переговоры только с топовыми клубами и только на позицию первого номера, чтобы у Лантратова была постоянная практика, и он мог попадать в сборную», — приводит слова Терюшкова Sport24.

    Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года.

    Напомним, ранее стало известно, что голкипер «Зенита» Станислав Крицюк пропустит первый матч с «Бетисом» в плей-офф Лиги Европы.

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