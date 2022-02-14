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    «Ювентус» спасся от поражения в матче с «Аталантой»

    «Атланта» — «Ювентус»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аталантой» (1:1) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    Счет в матче на 77-й минуте открыли бергамаски. Фройлер скатил мяч под удар Руслану Малиновскому, который мощно пробил в левый верхний угол, Щесны не выручил.

    Отыгрались туринцы лишь в компенсированное время, заработав угловой на правом фланге. Дибала выполнил подачу в центр штрафной, где выиграл верховую борьбу Данило и головой вогнал мяч в сетку.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Ювентус 1:1
    Голы: 1:0 Руслан Малиновский (76'), 1:1 Данило (90 + 2') Аталанта: Марко Спортьелло, Рафаэл Толой, Мерих Демирал, Берат Джимсити, Ханс Хатебур, Мартен де Рон, Ремо Фройлер, Давиде Дзаппакоста (Йоаким Мехле, 60'), Теун Коопмейнерс, Жереми Бога (Марио Пашалич, 90'), Луис Мурьель (Руслан Малиновский, 60') Ювентус: Альваро Мората (Марле Аке, 86'), Душан Влахович, Пауло Дибала, Адриен Рабьо (Артур, 86'), Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни (Мойзе Кин, 81'), Маттиа Де Шильо, Леонардо Бонуччи (Хуан Куадрадо, 79'), Маттейс де Лигт, Данило, Войцех Щенсны Предупреждения: Берат Джимсити (36'), Ханс Хатебур (36'), Данило (38'), Душан Влахович (42'), Маттейс де Лигт (75')

    «Ювентус» занимает 4-е место в таблице Серии А — 46 очков. «Аталанта» идет следом — 44 очка.

    Календарь и таблица Серии А

    Напомним, что в Италии первые четыре команды квалифицируются напрямую в Лигу чемпионов. Пятая строчка дает квалификацию в Лигу Европы.

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