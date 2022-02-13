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    Гол и пас Оярсабаля помогли «Реал Сосьедаду» обыграть «Гранаду»

    «Реал Сосьедад» — «Гранада»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Гранадой» со счетом 2:0.

    «Реал Сосьедад»
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    «Реал Сосьедад»

    Гол и результативную передачу на свой счет записал нападающий хозяев Микель Оярсабаль, еще один мяч на счету хавбека Рафиньи.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Сосьедад — Гранада 2:0
    Голы: 1:0 Микель Оярсабаль (пенальти) (37'), 2:0 Рафинья (74') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Айэн Муньос (Хон Пачеко, 83'), Мартин Субименди, Микель Мерино, Аднан Янузай (Порту Кристиан, 67'), Давид Сильва (Рафинья, 67'), Микель Оярсабаль (Хосеба Сальдуа, 84'), Александер Исак (Александр Сёрлот, 83') Гранада: Луис Суарес, Matias Arezo (Хорхе Молина, 72'), Мюрто Узуни (Антонио Пуэртас, 63'), Луис Милья (Негош Петрович, 63'), Максим Гоналон (Анхель Монторо, 72'), Алекс Кольядо (Рубен Рочина, 72'), Серхио Эскудеро, Домингуш Дуарте, Рауль Торренте, Кини Марин, Луиш Максимиану Предупреждения: Серхио Эскудеро (22'), Мюрто Узуни (26')

    Баскский клуб набрал 38 очков и занимает шестое место в таблице Примеры. У «Гранады» 24 очка и 16-я позиция

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