«Лестер»- «Вест Хэм»: счет матча 2:2, обзор голов

В матче 25-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с лондонским— 2:2.

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Диоп со своей половины выполнил длинную передачу за спины защитникам, Джаррод Боуэн на скорости подхватил мяч, ворвался в штрафную «лис» и низом пробил мимо вратаря в дальний нижний угол ворот.

На 45-й минуте в ворота «молотобойцев» был назначен пенальти — после подачи от угла поля в штрафную «Вест Хэма» мяч попал в руку Крэссуэллу. Юри Тилеманс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — Фабианьски угадал направление, но даже в прыжке не дотянулся до мяча.

На 57-й минуте Барнс от левого края штрафной «Вест Хэма» совершил мягкий навес в район вратарской, куда рванул Рикарду, продавивший защитника и головой направивший мяч под перекладину.

Гости спаслись от поражения в компенсированное время. Крейг Боуэн от угла поля закрутил мяч во вратарскую, где Крейг Доусон выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под планку.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Вест Хэм 2:2 Голы: 0:1 Джаррод Боуэн (10'), 1:1 Юри Тилеманс (пенальти) (45'), 2:1 Рикарду Перейра (57'), 2:2 Крэйг Доусон (90 + 1') Лестер: Каспер Шмейхель, Рикарду Перейра, Даниэль Амарти, Чаглар Сёюнджю, Джеймс Джастин (Люк Томас, 31'), Вильфред Ндиди, Юри Тилеманс (Янник Вестергор, 90'), Kiernan Dewsbury-Hall, Джеймс Мэддисон (Адемола Лукман, 73'), Патсон Дака, Харви Льюис Барнс Вест Хэм: Майкл Антонио, Пабло Форнальс (Никола Влашич, 79'), Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 79'), Джаррод Боуэн, Деклан Райс, Томаш Соучек, Аарон Крессвел, Исса Диоп, Крэйг Доусон, Владимир Цоуфаль (Райан Фредерикс, 67'), Лукаш Фабиански Предупреждения: Рикарду Перейра (18'), Аарон Крессвел (60'), Деклан Райс (61')

«Вест Хэм» с 41 очком занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идет 11-м (27 очков).