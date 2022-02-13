«Лестер»- «Вест Хэм»: счет матча 2:2, обзор голов

Счет в матче на 10-й минуте открыли гости. Диоп со своей половины выполнил длинную передачу за спины защитникам, Джаррод Боуэн на скорости подхватил мяч, ворвался в штрафную «лис» и низом пробил мимо вратаря в дальний нижний угол ворот.
На 45-й минуте в ворота «молотобойцев» был назначен пенальти — после подачи от угла поля в штрафную «Вест Хэма» мяч попал в руку Крэссуэллу. Юри Тилеманс с 11-метровой отметки пробил сильно в нижний угол ворот — Фабианьски угадал направление, но даже в прыжке не дотянулся до мяча.
На 57-й минуте Барнс от левого края штрафной «Вест Хэма» совершил мягкий навес в район вратарской, куда рванул Рикарду, продавивший защитника и головой направивший мяч под перекладину.
Гости спаслись от поражения в компенсированное время. Крейг Боуэн от угла поля закрутил мяч во вратарскую, где Крейг Доусон выиграл борьбу в воздухе и пробил головой под планку.
«Вест Хэм» с 41 очком занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. «Лестер» идет 11-м (27 очков).