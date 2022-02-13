Гол Фабиньо принес «Ливерпулю» победу над «Бернли»

В матче 25-го тура чемпионата Англиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Мерсисайдцы открыли счет на 40-й минуте. Трент навесил с углового, Мане сделал скидку головой — Фабиньо влетел во вратарскую и добил мяч в сетку ворот хозяев.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Ливерпуль 0:1 Гол: 0:1 Фабиньо (40') Бёрнли: Ник Поуп (Дуайт Макнил, 62'), Коннор Робертс, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Аарон Леннон, Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Максвелл Корне, Ваутер Вегорст (Эшли Барнс, 75'), Ник Поуп (Дуайт Макнил, 62') Ливерпуль: Садио Мане (Диогу Жота, 67'), Роберто Фирмино, Мохамед Салах, Наби Кейта (Джеймс Милнер, 90'), Фабиньо, Джордан Хендерсон (Тьяго Алькантара, 59'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждение: Джордан Хендерсон (27')

«Ливерпуль» набрал 54 очка и занимает второе место. У лидирующего в таблице «Манчестер Сити» 63 очков и на один проведенный матч больше. «Бернли» идет 20-м, имея в активе 14 очков.

Добавим, что 19 февраля «Ливерпуль» проведет домашний матч с «Норвичем». «Бернли» сыграет в гостях с «Брайтоном».

В параллельном матче «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Астон Виллой» — 1:0.

На 35-й минуте «сороки» получили право на стандарт из дуги штрафной гостей. Исполнил его Киран Триппьер — мяч полетел низко, задел колено Буэндии, и этот рикошет дезориентировал его соотечественника, Мартинеса, который промахнулся мимо мяча.