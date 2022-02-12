«Рубин» могут больше не пустить на «Ак Барс Арену» из-за долгов

Руководство «Ак Барс Арены» может принять решение не пускатьна стадион из-за долгов, информирует «Бизнес Online»

Перед боссами «Рубина» будет поставлен ультиматум: или погашение долгов, или поиск другого поля. «Ак Барс Арена» уже два года не получает от казанцев деньги за аренду. На сегодняшний день «Рубин» должен стадиону 40 млн рублей.

Ранее стоимость аренды составляла 3,8 млн рублей за каждый матч, но затем из-за пандемии коронавируса её понизили до 2,8 млн рублей. Долг, скопившийся к тому моменту, был тоже пересчитан. «Рубин» даже эту сумму считает завышенной, так как знаком с примерами Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и других стадионов ЧМ-2018.

Прошлой осенью руководство «Ак Барс Арены» было готово снова понизить стоимость в обмен на право реализации части билетов, но «Рубин» отказался. Если ситуация не разрешится, то «Рубин» может остаться без домашней арены на матчи Кубка России с «Ротором» (3 марта) и РПЛ с «Ростовом» (14 марта), так как на стадионе «Центральный» к этому моменту не успеют подготовить поле.