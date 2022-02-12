ПСЖ — «Ренн»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 24-го тура чемпионата Францииодержал домашнюю победу надсо счетом 1:0.

Единственный мяч на третьей добавленной минуте забил нападающий Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси.

На 65-й минуте арбитр отменил гол Мбаппе «Ренну» из-за офсайда у француза.

Футбол. Франция. Лига 1 ПСЖ — Ренн 1:0 Гол: 1:0 Килиан Мбаппе (90 + 3') ПСЖ: Кейлор Навас, Ашраф Хакими (Тило Керер, 84'), Маркос Маркиньос, Преснел Кимпембе, Хуан Бернат (Nuno Mendes, 84'), Марко Верратти, Леандро Паредес (Мауро Икарди, 83'), Юлиан Дракслер (Жоржиньо Вейналдум, 66'), Xavi Simons (Анхель Ди Мария, 66'), Лионель Месси, Килиан Мбаппе Ренн: Гаэтан Лаборде (Серу Гирасси, 80'), Мартен Терье (Лоранс Ассиньон, 89'), Ловро Майер (Адриен Трюффер, 86'), Батист Сантамария, Жонас Мартен, Бенжамен Буриго (Kamal-Deen Sulemana, 80'), Биргер Мелинг, Наиф Агер, Варме Омари, Амари Траоре, Dogan Alemdar Предупреждения: Килиан Мбаппе (41'), Марко Верратти (89'), Dogan Alemdar (90')

«Пари Сен-Жермен» продолжает лидировать в Лиге 1 (59 очков) с отрывом в 16 очков от ближайшего преследователя в лице «Марселя», проведя на одну игру больше.

Календарь и таблица Лиги 1

У «Ренна» 37 баллов на счету и 5-я строчка в турнирной таблице чемпионата Франции.