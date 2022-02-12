«Кадис» разошёлся без голов с «Сельтой»

В рамках 24-го тура чемпионата Испаниина своём поле принимал, поединок закончился со счётом 0:0.

В первом тайме матча обе команды не показали ни одного голевого момента. Во втором тайме на 58-й минуте свой шанс упустил «Чоко Лосано, когда вышел один-на-один с голкипером "Сельты" и не смог забить. На 85-й минуте "Сельта" могла открыть счёт в матче благодаря назначенному пенальти в ворота "Кадиса", но Санти Мина не смог реализовать его.

Футбол. Испания. Примера Кадис — Сельта 0:0 Кадис: Херемиас Ледесма, Карлос Акапо, Луис Эрнандес, Виктор Чуст, Альфонсо Эспино, Сальва Санчес (Лукас Перес, 64'), Рубен Алькарас, Томас Аларкон (Йенс Йонссон, 80'), Уссама Идрисси (Иван Алехо, 64'), Энтони Лосано (Альберто Переа, 64'), Альваро Негредо Сельта: Сантьяго Мина, Яго Аспас (Ренато Тапиа, 77'), Франко Серви (Аугусто Солари, 46'), Денис Суарес (Thiago Galhardo, 76'), Брайс Мендес, Франсиско Пейнадо, Хавьер Галан, Нестор Араухо, Джозеф Айду, Уго Мальо, Матиас Дитуро Предупреждения: Франко Серви (25'), Хавьер Галан (52'), Херемиас Ледесма (82'), Йенс Йонссон (88'), Луис Эрнандес (90 + 4')

"Сельта" занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 31 очко, а "Кадис" располагается в зоне вылета на 18-м месте — 19 очков.