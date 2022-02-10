«Райо Вальекано» — «Бетис»: счет матча 1:2, обзор голов

В первом матче полуфинальной стадии Кубка Испаниина выезде обыгралсо счетом 2:1.

Счет в матче на 5-й минуте открыли хозяева — отличился Альваро Гарсия.

На 26-й минуте Борха Иглесиас счет сравнял, а на 68-й Вилльям Карвалью забил победный для «Бетиса» мяч.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Райо Вальекано — Бетис 1:2 Голы: 1:0 Альваро Гарсия (5'), 1:1 Борха Иглесиас (26'), 1:2 Вилльям Карвалью (68') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Иван Балью, Марио Суарес, Алехандро Катена, Франсиско Гарсия, Оскар Валентин, Сантьяго Комесанья (Ранди Нтекья, 76'), Иси Паласон (Бебе, 76'), Оскар Трехо (Пате Сисс, 83'), Альваро Гарсия, Серхио Гвардиола (Радамель Фалькао, 62') Бетис: Борха Иглесиас (Эдгар Гонсалес, 90'), Хуанми (Кристиан Тельо, 66'), Набиль Фекир, Айтор Руйбаль (Эктор Бельерин, 85'), Вилльям Карвалью, Родригес Гидо, Алекс Морено, Виктор Руис, Марк Бартра, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Оскар Валентин (65'), Руи Силва (78')

Ответная игра, по итогам которой и определится финалист Кубка Испании, состоится 3 марта в Севилье.

Напомним, что «Зенит» и «Бетис» сыграют в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге, ответный — 24 февраля в Севилье.