Гвардиола: «Челси» — лучшая команда в мире

Главный тренер «Манчестер Сити»заявил, что не считает «горожан» лучшей командой в мире.

«Не верю, что "Ман Сити" — лучшая команда в мире. Потому что это так. Лучшая команда — "Челси", выигравший Лигу чемпионов», — цитирует Гвардиолу Hayters TV.

Reporter: Pep, are Manchester City the best team in the world right now? 🔥

