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    «Орлы» уверенно одолеют полпреда четвертого дивизиона

    Тирсенсе — Бенфика. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Кубок Португалии, 9 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Тирсенсе» — «Бенфика»
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    Вангелис Павлидис
    9 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Тирсенсе» и «Бенфика». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Тирсенсе» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тирсенсе»

    Турнирное положение: «Тирсенсе» выступает в четвертом по рангу португальском дивизионе. На данный момент она занимает там 8 место в турнирной таблице.

    При этом «Тирсенсе» в 25 матчах набрал всего 32 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тирсенсе» уступил «Паредесу» (2:4).

    До того команда разошлась миром с «Лимианосом» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Думиенсе» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тирсенсе» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тирсенсе» нынче выглядит крайне нестабильно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

    В матче с «Бенфикой» команда явно будет действовать строго от обороны. «Тирсенсе» намерен дать серьезный бой гранду.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Скромный клуб уже прыгнул выше головы.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примейры.

    Причем «Бенфика» лишь на 3 зачетных балла опережает идущий следом «Спортинг». При этом забила команда 69 мячей в 28 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» нанесли поражение «Порту» (4:1).

    До того команда с трудом одолела «Фаренсе» (3:2). А вот поединок с «Жил Висенте» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Орлы» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.

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    При этом «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 28 поединках португальского чемпионата.

    Привычно эффективен лидер так Вангелис Павлидис. В активе греческого форварда уже 14 забитых мячей в текущем чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости намерены выиграть Кубок страны. «Орлы» априори просто обязаны легко и непринужденно обыгрывать полпреда четвертого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • «Бенфика» победила в 4 своих последних матчах

    • «Тирсенсе» не побеждал в 2 последних поединках

    • «Орлы» в среднем забивают больше 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: «Орлы» выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    «Бенфика» твердо намерена добыть свою пятую победу кряду, да и Павлидис явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    Тирсенсе — Бенфика: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 09.04.202522:45. «Орлы» уверенно одолеют полпреда четвертого дивизиона
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