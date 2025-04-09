9 апреля в 1/2 финала Кубка Португалии по футболу сыграют «Тирсенсе» и «Бенфика». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Тирсенсе» — «Бенфика», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тирсенсе»

Турнирное положение: «Тирсенсе» выступает в четвертом по рангу португальском дивизионе. На данный момент она занимает там 8 место в турнирной таблице.

При этом «Тирсенсе» в 25 матчах набрал всего 32 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тирсенсе» уступил «Паредесу» (2:4).

До того команда разошлась миром с «Лимианосом» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Думиенсе» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тирсенсе» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тирсенсе» нынче выглядит крайне нестабильно. Команда не побеждает 2 матча кряду.

В матче с «Бенфикой» команда явно будет действовать строго от обороны. «Тирсенсе» намерен дать серьезный бой гранду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Скромный клуб уже прыгнул выше головы.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примейры.

Причем «Бенфика» лишь на 3 зачетных балла опережает идущий следом «Спортинг». При этом забила команда 69 мячей в 28 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» нанесли поражение «Порту» (4:1).

До того команда с трудом одолела «Фаренсе» (3:2). А вот поединок с «Жил Висенте» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Орлы» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 28 поединках португальского чемпионата.

Привычно эффективен лидер так Вангелис Павлидис. В активе греческого форварда уже 14 забитых мячей в текущем чемпионате.

Безусловно, номинальные гости намерены выиграть Кубок страны. «Орлы» априори просто обязаны легко и непринужденно обыгрывать полпреда четвертого дивизиона.

Статистика для ставок

«Бенфика» победила в 4 своих последних матчах

«Тирсенсе» не побеждал в 2 последних поединках

«Орлы» в среднем забивают больше 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: «Орлы» выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

«Бенфика» твердо намерена добыть свою пятую победу кряду, да и Павлидис явно скажет свое веское слово.

Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75