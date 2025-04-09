«Тирсенсе»
Турнирное положение: «Тирсенсе» выступает в четвертом по рангу португальском дивизионе. На данный момент она занимает там 8 место в турнирной таблице.
При этом «Тирсенсе» в 25 матчах набрал всего 32 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 32 мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Тирсенсе» уступил «Паредесу» (2:4).
До того команда разошлась миром с «Лимианосом» (2:2). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Думиенсе» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Тирсенсе» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тирсенсе» нынче выглядит крайне нестабильно. Команда не побеждает 2 матча кряду.
В матче с «Бенфикой» команда явно будет действовать строго от обороны. «Тирсенсе» намерен дать серьезный бой гранду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с явной оглядкой на тылы. Скромный клуб уже прыгнул выше головы.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Орлы» сражаются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 1 месте турнирной таблицы Примейры.
Причем «Бенфика» лишь на 3 зачетных балла опережает идущий следом «Спортинг». При этом забила команда 69 мячей в 28 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Орлы» нанесли поражение «Порту» (4:1).
До того команда с трудом одолела «Фаренсе» (3:2). А вот поединок с «Жил Висенте» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды отличились 14 забитыми мячами при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» нынче находятся в приличных кондициях. Команда победила в 4 своих последних поединках.
При этом «Бенфика» имеет весьма надежные тылы. Команда пропустила в свои ворота всего 23 мяча в 28 поединках португальского чемпионата.
Привычно эффективен лидер так Вангелис Павлидис. В активе греческого форварда уже 14 забитых мячей в текущем чемпионате.
Безусловно, номинальные гости намерены выиграть Кубок страны. «Орлы» априори просто обязаны легко и непринужденно обыгрывать полпреда четвертого дивизиона.
Статистика для ставок
- «Бенфика» победила в 4 своих последних матчах
- «Тирсенсе» не побеждал в 2 последних поединках
- «Орлы» в среднем забивают больше 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
- 3.45Арсенал — Реал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Бавария — Интер: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.76Барселона — Боруссия Д: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: «Орлы» выглядят куда предпочтительнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
«Бенфика» твердо намерена добыть свою пятую победу кряду, да и Павлидис явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора «Бенфики» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75