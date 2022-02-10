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    СМИ: Энрике — в шорт-листе «МЮ» на пост главного тренера

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике может возглавить «Манчестер Юнайтед», сообщает ESPN.

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    По завершении сезона Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, скорее всего, покинет свой пост.

    По данным издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста в качестве следующего наставника клуба.

    Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что испанец обладает техническими характеристиками и послужным списком, чтобы вернуть клубу успех.

    Напомним, что Луис Энрике возглавляет сборную Испании с осени 2019 года. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

    Действующее соглашение специалиста с «красной фурией» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

    В шорт-листе «манкунианцев» на позицию наставника команды также присутствуют Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

    Как сообщает The Telegraph, игроки «МЮ» высоко ценят навыки Почеттино в управлении персоналом и его тренерский опыт. Все больше футболистов «Юнайтед» хотят видеть 49-летнего аргентинца главным тренером.

    А Ральф Рангник впечатлен тем, что Эрик Тен Хаг сделал в «Аяксе» и считает, что тот идеально подходит в качестве следующего тренера «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

    После 23 матчей «МЮ» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 39 очков.

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