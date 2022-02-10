СМИ: Энрике — в шорт-листе «МЮ» на пост главного тренера

Главный тренер сборной Испанииможет возглавить, сообщает ESPN

По завершении сезона Ральф Рангник, сейчас возглавляющий команду, скорее всего, покинет свой пост.

По данным издания, руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру 51-летнего специалиста в качестве следующего наставника клуба.

Руководство «Манчестер Юнайтед» считает, что испанец обладает техническими характеристиками и послужным списком, чтобы вернуть клубу успех.

Напомним, что Луис Энрике возглавляет сборную Испании с осени 2019 года. Под его руководством команда вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

Действующее соглашение специалиста с «красной фурией» рассчитан до 31 декабря 2022 года.

В шорт-листе «манкунианцев» на позицию наставника команды также присутствуют Маурисио Почеттино («ПСЖ») и Эрик тен Хаг («Аякс»).

Как сообщает The Telegraph, игроки «МЮ» высоко ценят навыки Почеттино в управлении персоналом и его тренерский опыт. Все больше футболистов «Юнайтед» хотят видеть 49-летнего аргентинца главным тренером.

А Ральф Рангник впечатлен тем, что Эрик Тен Хаг сделал в «Аяксе» и считает, что тот идеально подходит в качестве следующего тренера «Манчестер Юнайтед», утверждает ESPN.

После 23 матчей «МЮ» занимает 5-е место в АПЛ, набрав 39 очков.