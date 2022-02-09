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    Тренер «Челси» прокомментировал выход команды в финал клубного ЧМ

    Футбол Клубный чемпионат мира Челси
    Тренер «Челси» Жолт Лёв прокомментировал выход команды в финал клубного чемпионата мира. В полуфинале «аристократы» победили «Аль-Хиляль» 1:0.

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    «Мы проделали большой объём работы, однако нам немного не хватало свободы действий и ритмичности. Поначалу мы слегка нервничали и ошибались в простых ситуациях. Мы приложили много сил, чтобы справиться с этим, и это было нелегко.

    Нам было важно выйти в финал этого соревнования. Нам ещё не удавалось выиграть этот трофей, и это давило на игроков. Тем не менее мы справились, имели шансы забить второй гол и при этом смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

    В перерыве мы разговаривали с Томасом. Он оценил игру так же, как и мы, отметив определённую нервозность и множество потерь в простых ситуациях. В перерыве мы обсудили это с командой и помогли футболистам успокоиться, собраться, поймать игровой ритм и не стремиться усложнять игру в трудных ситуациях. Разговор с Томасом сильно помог команде», — цитирует Лёва сайт «Челси».

    12 февраля «Челси» сыграет в финале с «Палмейрасом».

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