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    Стало известно, где сборная России проведет летние матчи в Лиге наций

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    Сборная России проведет летние матчи в Лиге наций на стадионе московского «Динамо», сообщает официальный сайт РФС.

    Стадион московского «Динамо»
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    Стадион московского «Динамо»

    В июне сборная России проведет четыре матча. Домашние встречи с Исландией (10 июня) и Албанией (13 июня) пройдут на арене «Динамо».

    Второго июня команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Албанией, а шестого встретится в гостях с Израилем.

    Расписание игр сборной России в Лиге наций УЕФА-2022/23. Лига «В». Группа 2

    2 июня. 21:45. Албания — Россия. Тирана. Стадион «Эйр Албания Стэдиум».

    6 июня. 21:45. Израиль — Россия. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

    10 июня. 21:45. Россия — Исландия. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина

    13 июня. 21:45. Россия — Албания. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина

    24 сентября. 16:00. Исландия — Россия.

    27 сентября. 21:45. Россия — Израиль.

    Ранее стало известно, что в рамках квалификации ЧМ-2022 сборная России 24 марта примет на стадионе «Динамо» Польшу, а 29-го сыграет со Швецией или Чехией.

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