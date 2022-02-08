Стало известно, где сборная России проведет летние матчи в Лиге наций

Сборнаяпроведет летние матчи в Лиге наций на стадионе московского «Динамо», сообщает официальный сайт РФС.

В июне сборная России проведет четыре матча. Домашние встречи с Исландией (10 июня) и Албанией (13 июня) пройдут на арене «Динамо».

Второго июня команда Валерия Карпина сыграет на выезде с Албанией, а шестого встретится в гостях с Израилем.

Расписание игр сборной России в Лиге наций УЕФА-2022/23. Лига «В». Группа 2

2 июня. 21:45. Албания — Россия. Тирана. Стадион «Эйр Албания Стэдиум».

6 июня. 21:45. Израиль — Россия. Хайфа. Стадион «Самми Офер».

10 июня. 21:45. Россия — Исландия. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина

13 июня. 21:45. Россия — Албания. Центральный стадион «Динамо» имени Л.И. Яшина

24 сентября. 16:00. Исландия — Россия.

27 сентября. 21:45. Россия — Израиль.

Ранее стало известно, что в рамках квалификации ЧМ-2022 сборная России 24 марта примет на стадионе «Динамо» Польшу, а 29-го сыграет со Швецией или Чехией.