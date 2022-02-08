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    «Сочи» объявил о переходе защитника «Балтики» Макарчука

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    Защитник калининградской «Балтики» Артём Макарчук продолжит карьеру в «Сочи», сообщает пресс-служба сочинского клуба. 26-летний футболист будет выступать за команду под 17-м игровым номером.

    Артём Макарчук
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    Артём Макарчук

    «Добро пожаловать в "Сочи", Артём!» — говорится в сообщении.

    Макарчук выступал за «Балтику» с 2019 года. Ранее защитник играл в составе клубов «Луч-Энергия» и «Факел». В нынешнем сезоне Макарчук принял участие в 24 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Всего футболист провёл за калининградский клуб 114 матчей.

    В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 после зимнего перерыва «Сочи» 26 февраля сыграет с тульским «Арсеналом».

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