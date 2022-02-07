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    Ребров: Капелло не просто так котировал Кокорина и советовал в «Фиорентину»

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    Технический координатор и экс-вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о бывшем нападающем команды Александре Кокорине.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    «Конечно, шутки про Кокорина и "Фиорентину" прекрасны, но давайте не забывать, что было до "Спартака" и Италии.

    Я же видел, что он на тренировках делал в той же сборной России. Капелло не просто так его котировал и советовал в "Фиорентину". Они даже после тренировок оставались, Саша под присмотром Капелло отрабатывал удары.

    В чем сила Кокорина? Вот есть Дзюба — ты примерно знаешь набор сильных качеств, которыми он пользуется. То же самое можно сказать и про Соболева. Только у них этих качеств — два или максимум три, но не пять.

    А у Кокорина — все есть. Они вместе со Смоловым — самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

    Мне Кокорин забил 50-й гол. Я перед матчем прочитал, что следующий гол Кокорина станет 50-м. И начал думать об этом: "Блин, как бы не хотелось, чтобы мне". В общем, сам себе в итоге привез гол еще до игры.

    В "Спартак" Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Да, он доходил до ситуаций, когда оставалось просто завершить, но что-то не работало.

    Думаю, за время простоя что-то надломилось у него. А как человек он всегда позитивный и всегда нормальный — никогда не выглядел каким-то инопланетянином», — приводит слова Реброва Sports.ru.

    Ранее стало известно, что «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным.

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