Ребров: Капелло не просто так котировал Кокорина и советовал в «Фиорентину»

Технический координатор и экс-вратарь «Спартака»поделился мнением о бывшем нападающем команды

«Конечно, шутки про Кокорина и "Фиорентину" прекрасны, но давайте не забывать, что было до "Спартака" и Италии.

Я же видел, что он на тренировках делал в той же сборной России. Капелло не просто так его котировал и советовал в "Фиорентину". Они даже после тренировок оставались, Саша под присмотром Капелло отрабатывал удары.

В чем сила Кокорина? Вот есть Дзюба — ты примерно знаешь набор сильных качеств, которыми он пользуется. То же самое можно сказать и про Соболева. Только у них этих качеств — два или максимум три, но не пять.

А у Кокорина — все есть. Они вместе со Смоловым — самые разносторонние нападающие. Они и бегут, и обыгрывают, и бьют, могут открываться и за спину защитникам, и выскакивать перед ними. От них можно в любой момент ждать что угодно.

Мне Кокорин забил 50-й гол. Я перед матчем прочитал, что следующий гол Кокорина станет 50-м. И начал думать об этом: "Блин, как бы не хотелось, чтобы мне". В общем, сам себе в итоге привез гол еще до игры.

В "Спартак" Кокорин приехал, конечно, уже не тем. Исчезла у него куда-то чуйка. Да, он доходил до ситуаций, когда оставалось просто завершить, но что-то не работало.

Думаю, за время простоя что-то надломилось у него. А как человек он всегда позитивный и всегда нормальный — никогда не выглядел каким-то инопланетянином», — приводит слова Реброва Sports.ru.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным.