Источник: «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным

Нападающий «Фиорентины»может покинуть команду в ближайшее время.

По информации La Nazione, «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным как можно скорее.

При этом отмечается, что реализовать этот плане будет непросто. Действующее соглашение с российским футболистом рассчитано до лета 2024 года, а его зарплата составляет 1,7 миллиона евро в год.

На данный момент у «Фиорентины» нет предложений по Кокорину даже от российских клубов.

В текущем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.