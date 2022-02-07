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    Источник: «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным

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    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может покинуть команду в ближайшее время.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    По информации La Nazione, «Фиорентина» хочет расторгнуть контракт с Кокориным как можно скорее.

    При этом отмечается, что реализовать этот плане будет непросто. Действующее соглашение с российским футболистом рассчитано до лета 2024 года, а его зарплата составляет 1,7 миллиона евро в год.

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    • На данный момент у «Фиорентины» нет предложений по Кокорину даже от российских клубов.

    В текущем сезоне Серии А Кокорин принял участие в 5 матчах, не отметившись результативными действиями.

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