Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан» проявил характер«Милан» нашел клад, не двигая земли, и закрутил интригу за скудетто
  • 16:03
    • Смирнова выиграла бронзу в могуле на Олимпиаде-2022
  • 11:20
    • Большунов — олимпийский чемпион в скиатлоне на Играх в Пекине
  • 18:11
    • «Валенсия» и «Реал Сосьедад» разошлись нулевой ничьей
  • 17:12
    • Людвиг стал олимпийским чемпионом в одиночных санях
  • 16:38
    • «Аталанта» дома проиграла «Кальяри»
    Все новости спорта

    Чеферин: ЧМ раз в два года — это полная ерунда

    Футбол УЕФА
    Президент УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об идее проведения ЧМ раз в два года.

    Александер Чеферин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александер Чеферин

    «Я уверен, что этого не произойдёт, потому что это полная ерунда. Это популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего спорта. Это плохо не только для Европы.

    Немыслимо, что футбольная организация предлагает игрокам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, играть в турнирах каждое лето. Также представьте, насколько это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, но я уверен, что они слышат несогласие со стороны фанатов, властей, правительств, Европейского Союза.

    Вместе с Южной Америкой мы чётко заявили, что не будем участвовать в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также против этого», — сказал Чеферин в интервью Le Journal du Dimanche.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Помогут ли Обамеянг и Траоре «Барсе» одолеть «Атлетико»?
  • «Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Реабилитируется ли ПСЖ после вылета из Кубка Франции?
  • «Лилль» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Триумф «фараонов»?
  • Сенегал — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.06
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Лилль — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Сенегал — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Реал — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Россия — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 07:10
    •  2.01
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Морейренсе — Белененсеш
  • Футбол
  • Послезавтра в 00:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры