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    «Байер» разгромил дортмундскую «Боруссию» в матче с двумя автоголами

    «Боруссия» Д — «Байер»: счет матча 2:5, обзор голов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Байер Боруссия Д
    Дортмундская «Боруссия» потерпела домашнее поражение от леверкузенского «Байера» (2:5) в матче 21-го тура чемпионата Германии.

    «Байер»
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    «Байер»

    В составе победителей голами отличились Флориан Вирц, Роберт Андрих, Жонатан Та и Мусса Диаби. Еще один мяч в свои ворота отправил защитник дортмундцев Мануэль Аканджи.

    Гол «Боруссии» на счету Штеффена Тиггеса, также свои ворота поразил защитник «аптекарей» Жереми Фримпонг.

    Отметим, что новичок леверкузенского клуба Сердар Азмун, бывший футболист петербургского «Зенита», пропускал игру из-за повреждения.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Байер 2:5
    Голы: 0:1 Мануэль Аканджи (автогол) (10'), 1:1 Жереми Фримпонг (автогол) (16'), 1:2 Флориан Вирц (20'), 1:3 Роберт Андрих (28'), 1:4 Жонатан Та (53'), 1:5 Мусса Диаби (87'), 2:5 Штеффен Тиггес (89') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье (Мариус Вольф, 46'), Мануэль Аканджи, Дан-Аксель Загаду, Рафаэл Геррейру, Юлиан Брандт, Махмуд Дахуд, Джуд Беллингхэм, Марко Ройс (Штеффен Тиггес, 84'), Дониелл Мален (Юссуфа Мукоко, 79'), Торган Азар (Джованни Рейна, 61') Байер: Патрик Шик (Лукас Аларио, 81'), Мусса Диаби (Амин Адли, 88'), Флориан Вирц (Чарлес Арангис, 81'), Карим Беллараби (Одилон Коссуну, 68'), Керем Демирбай, Роберт Андрих, Митчел Баккер, Piero Hincapie, Жонатан Та, Жереми Фримпонг (Тимоти Фосу-Менса, 88'), Леннарт Грилль Предупреждения: Махмуд Дахуд (26'), Карим Беллараби (46')

    «Байер» с 38 очками остался на третьей позиции турнирной таблицы Бундеслиги. «Боруссия» располагается на второй строчке, имея в своем активе 43 очка.

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