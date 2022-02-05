«Бавария» — «Лейпциг»: счет матча 3:2, обзор голов

«Бавария» Фото: globallookpress.com
В составе мюнхенцев по голу забили Томас Мюллер и Роберт Левандовски, решающий гол в свои ворота отправил Йошко Гвардиол.
За «Лейпциг» отличились Андре Силва и Кристофер Нкунку, два ассиста записал на свой счет Конрад Лаймер.
Футбол. Германия. Бундеслига
Бавария — РБ Лейпциг 3:2
Голы: 1:0 Томас Мюллер (12'), 1:1 Андре Силва (27'), 2:1 Роберт Левандовски (44'), 2:2 Кристофер Нкунку (53'), 3:2 Йошко Гвардиол (автогол) (58') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Никлас Зюле, Лукас Эрнандес (Деотшанкюль Юпамекано, 73'), Серж Гнабри, Йозуа Киммих, Корентин Толиссо (Джамал Мусиала, 63'), Кингсли Коман (Tanguy Nianzou, 85'), Томас Мюллер (Марсель Забитцер, 84'), Лерой Зане, Роберт Левандовски РБ Лейпциг: Кристофер Нкунку, Андре Силва (Юссуф Поульсен, 80'), Даниэль Ольмо (Эмиль Форсберг, 61'), Анхелиньо, Кевин Кампль (Доминик Собослаи, 46'), Конрад Лаймер (Амаду Айдара, 61'), Норди Мукиэле (Бенджамин Хенрихс, 72'), Йошко Гвардиол, Вилли Орбан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Лукас Эрнандес (22'), Конрад Лаймер (45 + 1'), Кристофер Нкунку (63'), Бенджамин Хенрихс (74')
«Бавария» возглавляет таблицу Бундеслиги с 52 очками после 21 матча. «РБ Лейпциг» прервал серию из трех побед подряд и идет на 7-й строчке.