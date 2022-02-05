Примера. «Барселона» примет «Атлетико», «Гранада» в гостях у «Реала»

С 4 по 7 февраля пройдут поединки 23 тура чемпионата Испании по футболу.

«Хетафе» — «Леванте» 3:0

В матче 23-го тура испанской Примеры «Хетафе» одержал домашнюю победу над «Леванте» со счетом 3:0.

Дубль на счету Энеса Унала, поразившего ворота соперника на 1-й и 29-й минуты матча. На 95-й минуте победную точку поставил Карлес Аленья.

Футбол. Испания. Примера Хетафе — Леванте 3:0 Голы: 1:0 Энес Унал (1'), 2:0 Энес Унал (29'), 3:0 Карлос Аленья (90 + 5') Хетафе: Давид Сория (Diego Conde, 85'), Даконам Ортега Дьене, Стефан Митрович, Jorge Cuenca, Дамиан Суарес (Juan Iglesias, 85'), Карлос Аленья, Мауро Арамбарри, Неманья Максимович, Матиас Оливера (Оскар Родригес, 60'), Энес Унал (Якуб Янкто, 69'), Сандро Рамирес (Борха Майораль, 46') Леванте: Энис Барди (Даниэль Гомес, 67'), Рохер, Хорхе де Фрутос, Карлос Клерк, Неманья Радоя (Микаэль Мальса, 81'), Пепелу (Гонсало Мелеро, 55'), Marc Pubill (Сон, 56'), Рубен Везу, Оскар Дуарте (Мартин Касерес, 46'), Серхио Постиго, Айтор Предупреждения: Оскар Дуарте (17'), Мауро Арамбарри (56'), Рохер (58'), Стефан Митрович (66'), Дамиан Суарес (77'), Сон (90 + 4'), Jorge Cuenca (90 + 7')

После этой игры «Хетафе» занимает 14-е место в таблице Ла Лиги (25 очков), «Леванте» — 20-е место и 11 очков.

«Эльче» — «Алавес»

5 февраля, 16:00 мск

«Мальорка» — «Кадис»

5 февраля, 18:15 мск

«Сельта» — «Райо Вальекано»

5 февраля, 20:30 мск

«Осасуна» — «Севилья»

5 февраля, 23:00 мск

«Валенсия» — «Реал Сосьедад»

6 февраля, 16:00 мск

«Барселона» — «Атлетико» М

6 февраля, 18:15 мск

«Бетис» — «Вильярреал»

6 февраля, 20:30 мск

«Реал Мадрид» — «Гранада»

6 февраля, 23:00 мск

«Атлетик» Б — «Эспаньол»

7 февраля, 23:00 мск