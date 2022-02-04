«Ливерпуль» поздравил Салаха и Мане с выходом в финал Кубка Африки

поздравил нападающего сборной Египтаи форварда национальной команды Сенегалас выходом в финал Кубка африканских наций.

«Гордимся вами обоими», — написали представители пресс-службы «Ливерпуля».

🇸🇳 Sadio vs. Mo in the #AFCON2021 final 🇪🇬

Proud of you both ❤️ pic.twitter.com/E2c8ZFwa9F — Liverpool FC (@LFC) February 3, 2022

В финале Кубка Африки между собой сыграют сборные Сенегала и Египта. Встреча состоится в Яунде на стадионе «Пауло Бийя» в воскресенье, 6 февраля. Начало матча — в 22:00 мск.

Ранее в субботу, 5 февраля, в Яунде на стадионе «Стад Ахмаду Ахиджо» состоится матч за 3-е место, в котором Буркина-Фасо примет Камерун. Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, действующий победитель соревнований — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.