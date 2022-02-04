Мане: Опыт поможет Сенегалу в финале Кубка Африки

Нападающий сборной Сенегалаподелился ожиданиями от финала Кубка Африки.

«Опыт для команды — это полезно. Я думаю, что опыт играл важную роль с самого начала турнира.

По ходу первенства мы столкнулись с множеством проблем из-за травм игроков и коронавируса. Всё это время для нас был непростой период, но опыт помог команде быть спокойнее.

В прошлый раз мы дошли до финала Кубка Африки, у нас уже есть опыт выступления на финальных стадиях, так что мы попытаемся выиграть в этом году», — приводит слова Мане Reuters.

Сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, где ее соперником станет победитель пары Камерун — Египет.