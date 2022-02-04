«Атлетик» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 1/4 финала Кубка Испанииодержал домашнюю победу над мадридским— 1:0.

Единственный мяч на 89-й минуте забил нападающий хозяев Алехандро Беренгер, который получил мяч на линии штрафной и пробил в дальний нижний угол без шансов для Куртуа.

Футбол. Испания. Кубок Дель Рей Атлетик — Реал Мадрид 1:0 Гол: 1:0 Алехандро Беренгер (89') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 46'), Дани Гарсия, Микель Весга, Икер Муньяин (Микель Баленсиага, 90'), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Nico Serrano, 78') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Иско, 60'), Марко Асенсио, Родриго, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 76'), Каземиро, Лука Модрич, Давид Алаба, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Тони Кроос (23'), Дани Гарсия (42'), Лука Модрич (59'), Оскар де Маркос (67'), Юри Берчиче (69')

Ранее в других четвертьфиналах «Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» (1:0), «Валенсия» одолела «Кадис» (2:1), а «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0).