Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Стадион «Птичье гнедо», ПекинШоу начинается! Анонс событий на Олимпиаде-2022 4 февраля
  • 21:35
    • Футбол могут исключить из программы летних Олимпиад, если ЧМ будет проходить каждые 2 года
  • 01:29
    • «Реал» проиграл «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании
  • 00:50
    • Египет по пенальти выбил Камерун и сыграет с Сенегалом в финале Кубка Африки
  • 21:26
    • СМИ: Роналду определится со своим будущим после назначения нового тренера «МЮ»
  • 20:51
    • СМИ: Погба склоняется к уходу в «Реал»
    Все новости спорта

    «Реал» проиграл «Атлетику» в четвертьфинале Кубка Испании

    «Атлетик» — «Реал»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Реал Мадрид
    В матче 1/4 финала Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао одержал домашнюю победу над мадридским «Реалом» — 1:0.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный мяч на 89-й минуте забил нападающий хозяев Алехандро Беренгер, который получил мяч на линии штрафной и пробил в дальний нижний угол без шансов для Куртуа.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Атлетик — Реал Мадрид 1:0
    Гол: 1:0 Алехандро Беренгер (89') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Йерай Альварес, Иньиго Мартинес, Юри Берчиче, Нико Уильямс (Алехандро Беренгер, 46'), Дани Гарсия, Микель Весга, Икер Муньяин (Микель Баленсиага, 90'), Иньяки Уильямс, Рауль Гарсия (Nico Serrano, 78') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор (Иско, 60'), Марко Асенсио, Родриго, Тони Кроос (Эдуардо Камавинжа, 76'), Каземиро, Лука Модрич, Давид Алаба, Начо Фернандес, Эдер Милитао, Лукас Васкес, Тибо Куртуа Предупреждения: Тони Кроос (23'), Дани Гарсия (42'), Лука Модрич (59'), Оскар де Маркос (67'), Юри Берчиче (69')

    Ранее в других четвертьфиналах «Райо Вальекано» обыграл «Мальорку» (1:0), «Валенсия» одолела «Кадис» (2:1), а «Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» (4:0).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Мидлсбро» потреплет нервы «МЮ» в кубковом матче
  • «Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Россиянки не смогут обыграть команду Швейцарии крупно?
  • Россия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Поединок выйдет низовым
  • «Марсель» — «Анже». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Швейцария
  • Хоккей
  • Сегодня в 07:10
    •  1.85
  • Прогноз на матч Марсель — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Герта — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Клипперс — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Торонто — Чикаго
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Шарлеруа — Серен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры