Анчелотти: Игра шла не так, как планировал «Реал»

Главный тренер «Реала»прокомментировал итог матча 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

«Нам обидно, потому что мы хотим выиграть все. Не думаю, что будут какие-то последствия из-за вылета. Я просто надеюсь, что это сделает нам сильнее. Это не худший наш матч в сезоне. Игра была равной до самого конца.

"Атлетик" очень сильно давил до 70-й минуты. Они забили на последней минуте, а у нас, думаю, было преимущество в добавленное время. Мы злоупотребляли игрой на флангах, нужно было чаще использовать Алабу и Каземиро.

Игра шла не так, как мы планировали. Кроос, как и Винисиус, покинули поле из-за усталости. А так, я планировал замены в дополнительное время», — цитирует Анчелотти Marca.