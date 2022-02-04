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    Анчелотти: Игра шла не так, как планировал «Реал»

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Реал Мадрид Атлетик
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итог матча 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Нам обидно, потому что мы хотим выиграть все. Не думаю, что будут какие-то последствия из-за вылета. Я просто надеюсь, что это сделает нам сильнее. Это не худший наш матч в сезоне. Игра была равной до самого конца.

    "Атлетик" очень сильно давил до 70-й минуты. Они забили на последней минуте, а у нас, думаю, было преимущество в добавленное время. Мы злоупотребляли игрой на флангах, нужно было чаще использовать Алабу и Каземиро.

    Игра шла не так, как мы планировали. Кроос, как и Винисиус, покинули поле из-за усталости. А так, я планировал замены в дополнительное время», — цитирует Анчелотти Marca.

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