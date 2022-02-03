«Валенсия» — «Кадис»: счет матча 2:1, обзор голов

«Валенсия» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Гонсалу Гедеш и Уго Дуро. Гости ответили точным ударом Переса Лукаса, реализовавшего пенальти.
На 84-й минуте «Кадис» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил защитник Кала.
Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев весь матч провел на скамейке запасных.
Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
Валенсия — Кадис 2:1
Голы: 1:0 Гонсалу Гуэдеш (24'), 1:1 Лукас Перес (пенальти) (54'), 2:1 Уго Дуро (79') Валенсия: Хауме, Тьерри Корреа (Илаш Мориба, 68'), Eray Coemert (Максимилиано Гомес, 68'), Муктар Дьякаби, Хосе Гайя (Антонио Латорре, 88'), Карлос Солер, Уго Гильямон, Уго Дуро (Маркос де Соуза, 90'), Димитри Фулкье, Гонсалу Гуэдеш (Элдер Кошта, 88'), Бриан Хиль Кадис: Рубен Собрино (Исаак Карселен, 77'), Флорин Андоне (Лукас Перес, 23'), Уссама Идрисси (Алекс Фернандес, 63'), Йенс Йонссон, Рубен Алькарас (Альваро Негредо, 63'), Иван Алехо (Сальва Санчес, 46'), Альфонсо Эспино, Луис Эрнандес, Кала Хуан, Raul Parra, Давид Хиль Предупреждения: Хосе Гайя (34'), Иван Алехо (38'), Eray Coemert (53'), Рубен Алькарас (59'), Рубен Собрино (61'), Кала Хуан (71'), Кала Хуан (85'), Максимилиано Гомес (87')
Команда Хосе Бордаласа стала полуфиналистом турнира.