СМИ: Йоахим Лев возглавит «Фенербахче»

Бывший главный тренер сборной Германиивозглавит, сообщает Haber Global

По данным издания, 61-летний специалист, который возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год, договорился с президентом турецкого клуба Али Кочем об условиях сотрудничества.

Немец подпишет контракт на 3 года. Зарплату ему будут выплачивать клуб и спонсоры.

Сообщается, что президент клуба и тренер согласовали такие детали, как трансферный бюджет и инфраструктурные проекты клуба, и теперь Леву осталось только подписать контракт.

В данный момент «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции, набрав 37 очков после 23 туров.