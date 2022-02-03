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    СМИ: Йоахим Лев возглавит «Фенербахче»

    Футбол Фенербахче Сборная Германии Футбол Германии
    Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев возглавит «Фенербахче», сообщает Haber Global.

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    По данным издания, 61-летний специалист, который возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год, договорился с президентом турецкого клуба Али Кочем об условиях сотрудничества.

    Немец подпишет контракт на 3 года. Зарплату ему будут выплачивать клуб и спонсоры.

    Сообщается, что президент клуба и тренер согласовали такие детали, как трансферный бюджет и инфраструктурные проекты клуба, и теперь Леву осталось только подписать контракт.

    В данный момент «Фенербахче» занимает 5-е место в чемпионате Турции, набрав 37 очков после 23 туров.

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