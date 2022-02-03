Левандовский — о Холанде: Огромный потенциал, не означает, что игрок станет звездой на долгие годы

Нападающий «Баварии»высказал мнение о том, сможет ли форвард дортмундской «Боруссии»сменить его в качестве лучшего в мире бомбардира.

«Он игрок иного типа, чем я. Он сильный, быстрый, физически развитый. Его стиль игры основан на этом. У меня другие качества. И мы не можем знать, как он будет прогрессировать.

То, что у кого-то огромный потенциал, не означает, что он станет звездой на долгие годы. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свое развитие.

Но разумеется, Холанд — прекрасный футболист, за которым приятно наблюдать», — сказал Левандовски в интервью Pilka Nozna.

В нынешнем сезоне на счету Холанда 23 гола и 6 результативных передач в 20 матчах «Боруссии» во всех турнирах.