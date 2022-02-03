«Химкам» запретили регистрировать новых игроков до погашения долгов

В качестве обеспечительной меры клубу запретят регистрацию новых футболистов.
«Обязать "Химки" выплатить футболисту Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора.
Также обязать "Химки" выплатить футболисту Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно статье трудового кодекса РФ.
Применить к "Химкам" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении РФС.
«Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18 туров.