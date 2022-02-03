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    «Химкам» запретили регистрировать новых игроков до погашения долгов

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    Российский футбольный союз (РФС) удовлетворил заявление футболиста «Химок» Михаила Тихонова по взысканию долгов с клуба.

    «Химки»
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    «Химки»

    В качестве обеспечительной меры клубу запретят регистрацию новых футболистов.

    «Обязать "Химки" выплатить футболисту Михаилу Тихонову задолженность согласно соглашению о расторжении трудового договора.

    Также обязать "Химки" выплатить футболисту Михаилу Тихонову проценты за задержку выплат задолженностей по соглашению о расторжении трудового договора согласно статье трудового кодекса РФ.

    Применить к "Химкам" запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению "Химок" в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Михаилом Тихоновым, установленных настоящим решением», — говорится в заявлении РФС.

    «Химки» занимают последнее место в таблице РПЛ после 18 туров.

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