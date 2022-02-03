А. Березуцкий: Чалову просто нужно было сменить обстановку

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал уход в аренду нападающего, полузащитникаи хавбека

Напомним, Чалов перешел на правах аренды в «Базель», Кучаева арендовал «Рубин», а Бохинен будет выступать за «Салернитану».

«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть. ЦСКА практически всегда в топе команд в Европе, где игроки не меняются.

Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него.

Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии.

Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать поиграть там в аренде. То же самое касается Эмиля Бохинена.

Понятно, что в идеале для тренера чем больше у него хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России пока кто-то не уйдет, никого мы не возьмем. И как я уже сказал, сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор.

Это не касается этой тройки даже близко, но кто-то может не подходить нам, кому-то надо больше играть и он хочет играть больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — заявил Березуцкий в интервью пресс-службе армейцев.