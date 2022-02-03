Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Камила ВалиеваВ Пекин за золотом. В каких видах спорта Россия завоюет медали на Олимпиаде?
  • 00:05
    • Сборная Сенегала обыграла Буркина-Фасо и вышла в финал Кубка Африки
  • 22:23
    • Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с Деспотовичем
  • 21:58
    • Овечкин заболел коронавирусом и пропустит Матч звезд НХЛ
  • 19:23
    • Transfermarkt: Чалов — самый дорогой футболист чемпионата Швейцарии
    Все новости спорта

    А. Березуцкий: Чалову просто нужно было сменить обстановку

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ ЦСКА РПЛ Футбол России Рубин Базель Серия A Футбол Италии Салернитана
    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход в аренду нападающего Федора Чалова, полузащитника Константина Кучаева и хавбека Эмиля Бохинена.

    Алексей Березуцкий
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Березуцкий

    Напомним, Чалов перешел на правах аренды в «Базель», Кучаева арендовал «Рубин», а Бохинен будет выступать за «Салернитану».

    «Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть. ЦСКА практически всегда в топе команд в Европе, где игроки не меняются.

    Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная, на мой взгляд, ситуация и для ЦСКА, и для него.

    Просто сменить обстановку психологическую. Думаю, у него все должно великолепно пройти в Швейцарии.

    Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать поиграть там в аренде. То же самое касается Эмиля Бохинена.

    Понятно, что в идеале для тренера чем больше у него хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России пока кто-то не уйдет, никого мы не возьмем. И как я уже сказал, сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор.

    Это не касается этой тройки даже близко, но кто-то может не подходить нам, кому-то надо больше играть и он хочет играть больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — заявил Березуцкий в интервью пресс-службе армейцев.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал Мадрид» пройдёт дальше
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Неукротимые львы» загрызут «фараонов»
  • Камерун — Египет. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Команды будут забивать
  • «Реал Сосьедад» — «Бетис». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.02
  • Экспресс дня 3 февраля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Камерун — Египет
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Финляндия — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  1.87
  • Прогноз на матч Зверев — Макдональд
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Джумхур — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Монфис — Имер
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Руусувуори — Копршива
  • Теннис
  • Сегодня в 10:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры