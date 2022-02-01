Шатов вернулся в «Урал»

проведет остаток этого сезона в «Урале», сообщает пресс-служба «шмелей».

Накануне стало известно, что клуб заключил краткосрочный договор со своим лучшим воспитанником в современной истории.

В ноябре 2021 года Олег сообщил, что приостанавливает карьеру футболиста и, по обоюдному согласию сторон, расторгает контракт с «Рубином».

😍 Олег, с возвращением домой!

🤝 Олег Шатов снова будет выступать за «Урал»! Клуб и полузащитник подписали контракт до конца нынешнего сезона.

📋Подробности: https://t.co/rH7O3bdIWB pic.twitter.com/n9mGsFpFZg — ФК Урал (@FCURAL) February 1, 2022

Шатов играл за «Урал» с 2007 по 2011 год. В январе он вместе с командой ездил на сборы в ОАЭ.