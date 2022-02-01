Чалов: Я понял, что мне нужно перезагрузиться

Воспитанник ЦСКАпрокомментировал переход из московского клуба на правах аренды в

Соглашение рассчитано до окончания сезона-2021/22 и не предусматривает опции выкупа трансфера.

«Непривычно уезжать из родного клуба, но возможность играть в Европе упускать не хотелось.

Когда поступило предложение от "Базеля", я обратился к руководству ЦСКА с просьбой отпустить меня и благодарен, что мне пошли навстречу.

Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода.

Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики.

Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии, и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у "Базеля" ещё много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций.

Естественно, постоянно буду на связи с парнями, и буду отслеживать все матчи армейцев.

Желаю ЦСКА успешно завершить сезон — надеюсь, команда сможет побороться за высокие места в чемпионате и за победу в Кубке России», — цитирует Чалова сайт красно-синих.

Чалов в текущем сезоне сыграл за ЦСКА 18 матчей, в которых забил 3 гола. Всего у него 49 голов в 179 матчах в футболке красно-синих.