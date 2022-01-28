Крал рассказал об игроках «Спартака», которые могли бы заиграть в Англии

Полузащитник «Спартака»выступающий на правах аренды за, рассказал об игроках красно-белых, которые могли бы заиграть в чемпионате Англии.

В пятницу, 28 января, «красно-белые» сыграли вничью с братиславским «Слованом» (2:2) на тренировочном сборе в ОАЭ, Крал присутствовал на матче.

«Как мне кажется, у Романа Зобнина есть правильный менталитет для этого. Также он хорошо физически готов для этого — я не про мускулы, а про бег и атлетическую подготовку.

Но важный аспект — ты никогда не знаешь, как адаптируешься к новому городу, одноклубникам и языку. Это всё очень сложно. Но по моему мнению, если выбирать кого-то из этого состава "Спартака", это был бы Зоба.

С Ваноли пообщались после игры. Он, конечно, спросил меня о ситуации в "Вест Хэме". О возвращении речи особо не шло, мы говорили о том, как мне нравится "Вест Хэм", как ему первые недели в "Спартаке".

Так что больше — познакомились, потому что сегодня виделись впервые. Очень рад, что познакомился с тренером и был рад увидеть парней», — приводит слова игрока «Матч ТВ».