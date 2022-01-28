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    Канада, США и Мексика одержали победы в отборе ЧМ-2022

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    В зоне КОНКАКАФ прошли очередные матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу.

    Джонатан Дэвид
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    Джонатан Дэвид

    Сборная Канады в гостях обыграла национальную команду Гондураса со счетом 2:0. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.

    Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1.

    На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперед, но на 81-й и 83-й минутах отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Отметим, что весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.

    Также сборная США дома с минимальным счетом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.

    Еще в одной встрече команда Коста-Рики на своем поле переиграла Панаму со счетом 1:0. Голом на 65-й минуте отметился Брайан Руис.

    Канада с 19 очками после девяти игр возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18), Мексика (17), Панама (14) и Коста-Рика (12).

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