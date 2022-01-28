Канада, США и Мексика одержали победы в отборе ЧМ-2022

Сборная Канады в гостях обыграла национальную команду Гондураса со счетом 2:0. На 10-й минуте был зафиксирован автогол, а на 73-й минуте Джонатан Дэвид закрепил преимущество гостей.
Мексика на выезде одержала волевую победу над Ямайкой — 2:1.
На 50-й минуте Дэниел Джонсон вывел хозяев вперед, но на 81-й и 83-й минутах отличились Энри Мартин и Эрнесто Вега. Отметим, что весь второй тайм ямайцы играли в меньшинстве после удаления Дэмиона Лоу.
Также сборная США дома с минимальным счетом переиграла Сальвадор — 1:0. Автором победного мяча стал на 52-й минуте Энтони Робинсон.
Еще в одной встрече команда Коста-Рики на своем поле переиграла Панаму со счетом 1:0. Голом на 65-й минуте отметился Брайан Руис.
Канада с 19 очками после девяти игр возглавляют турнирную таблицу. Далее идут США (18), Мексика (17), Панама (14) и Коста-Рика (12).
🇺🇸 1-0 🇸🇻— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 28, 2022
🇯🇲 1-2 🇲🇽
🇭🇳 0-2 🇨🇦
🇨🇷 1-0 🇵🇦#WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/pvhS2eUZw5