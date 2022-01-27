Скалони объяснил, почему не вызвал Месси в сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентиныобъяснил, почему нападающий ПСЖне поможет команде в ближайших матчах.

«Очевидно, мы бы предпочли, чтобы Месси был здесь, с нами. Я говорил с ним, и он признался, что коронавирус сильно повлиял на его состояние. Важно, чтобы он поправился.

Вот почему я решил, что лучше всего для него будет остаться в расположении клуба», — сказал специалист в комментарии пресс-службе «альбиселесте».

Аргентинцы сыграют 28 января против Чили, а 2 февраля встретятся с Колумбией. Отметим, что сборная Аргентины уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.