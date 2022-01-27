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    Скалони объяснил, почему не вызвал Месси в сборную Аргентины

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объяснил, почему нападающий ПСЖ Лионель Месси не поможет команде в ближайших матчах.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Очевидно, мы бы предпочли, чтобы Месси был здесь, с нами. Я говорил с ним, и он признался, что коронавирус сильно повлиял на его состояние. Важно, чтобы он поправился.

    Вот почему я решил, что лучше всего для него будет остаться в расположении клуба», — сказал специалист в комментарии пресс-службе «альбиселесте».

    Аргентинцы сыграют 28 января против Чили, а 2 февраля встретятся с Колумбией. Отметим, что сборная Аргентины уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира в Катаре.

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